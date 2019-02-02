Неадекватная женщина решила посостязаться в упрямстве с автобусом в Красном Селе. Видео

Камера наблюдения и непосредственный участник событий запечатлели странное поведение женщины, управлявшей автомобилем Ford на улице Свободы в Красном Селе, административно входящем в состав Санкт-Петербурга. Инцидент, попавший на видео, произошел в минувший четверг, 31 января.

На записи видно, как машина выехала из двора и поехала по встречной полосе. Автомобилисты аккуратно объезжали неадекватного участника дорожного движения.

В тот момент, когда Ford двигался мимо остановки общественного транспорта, около последней попытался остановиться пригородный рейсовый автобус.

Оба транспортных средства встали друг напротив друга. Женщина-водитель автобуса потребовала освободить "подступы" к остановке, однако ее оппонент не собирался сдаваться и даже попытался вступить в дискуссию, очевидно желая привести какие-то доводы в пользу совершенного им грубейшего нарушения правил дорожного движения.

В итоге водитель Ford сдался и уехал, простояв на "встречке" около шести минут.

О реакции правоохранительных органов пока не сообщалось.