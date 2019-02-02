Казахстанский "Барыс" разгромил финский "Йокерит"

Субботнюю программу игрового дня в Континентальной хоккейной лиге продолжил матч в Казахстане, где "Барыс" принимал финский "Йокерит". Третий клуб Восточной конференции оказался на голову сильнее четвертой команды Запада. 8:2 – победа "барсов".

При этом счет открыли гости (Маннинен), но хозяева быстро отыгрались и вышли вперед после голов Асетова и Боченски. До конца второго периода интрига сохранялась, но затем на гол Регина "Барыс" ответил шайбами Петерссона (две), Старченко, Михайлиса, Петухова и Фрэттина. Крупная победа "Барсов" с разницей в шесть голов.