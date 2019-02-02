St. Petersburg Open. Соболенко проиграла полуфинал Бертенс

На турнире Женской теннисной ассоциации в Санкт-Петербурге с призовым фондом 750 тыс. долларов в субботней программе два одиночных полуфинала. Первыми на корты St. Petersburg Ladies Open вышли белоруска Арина Соболенко и голландка Кики Бертенс. Выиграла представительница Страны тюльпанов.

Первый сет получился и затяжным, и предельно упорным. Соперницы провели на корте без малого час и Бертенс выиграл только на тай-брейке – 7:6 (7:5). Но во втором будущая победительница повела 3:0 и в итоге Соболенко так и не догнала голландку – 2:6.