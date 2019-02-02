Россия зеркально ответит на ракетные угрозы Трампа

США больше не хотят существовать в рамках договора, который в декабре 1987 года подписали Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. Чтобы переписать историю на свой лад Трамп прибег к излюбленному сценарию: — свалить всю вину на партнёров, разорвать все прежние соглашения и высокомерно заявить о “готовности” договориться на новых, устраивающих его условиях.

Так было и в вопросе торговых отношений с Китаем, и при решении задачи по перекраиванию взаимной торговли с ЕС, и при попытке выйти из тупика отношений с КНДР.

Теперь дошла очередь до договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Уже в 1987 году договор был больше выгоден США, чем СССР. Согласно подписанным документам Советский Союз обязался уничтожить в течение ближайших пяти лет 6 классов ракет, тогда как США — только 3.

К тому же среди советских ракет были даже те, которые формально не подходили под параметры договора. Так ДРСМД включал в себя ракеты и пусковые установки для ракет дальностью от 500 до 5500 километров.

А СССР тогда уничтожил ракету ОТР-23 “Ока”, дальность полёта которой была всего 400 километров.

В количественном отношении преимущество также получили США, уничтожившие чуть менее 850 ракет. СССР лишился на 1000 ракет больше. Также обстояли дела и со всеми сопутствующими элементами инфраструктуры и пусковыми установками.

Однако, если в СССР и позднее в России этот договор воспринимался как нечто, способствующее укреплению мира и снижения градуса взаимного противостояния, то в США, как стало ясно уже спустя несколько лет, ликвидация ракет рассматривалась как очередная победа в гонке вооружений, давшая возможность Пентагону усиливать своё военное присутствие в Европе не ожидая ответных шагов со стороны России.

Так в 1999 году США приступили к испытаниям беспилотных летательных аппаратов, чьи характеристики подпадали под действие ДРСМД.

Затем, в арсенале американских военных появились баллистические ракеты-мишени, необходимые, как утверждалось, для испытания систем ПРО.

А несколько лет назад США окончательно утвердились в безнаказанности и, как заявил на встрече с президентом и министром обороны глава российского МИД Сергей Лавров — “с 2014 года начали размещать в Европе пусковые установки Mk41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности “Томагавк”.

Но даже такое “ползучее” нарушение договора не устраивало США. То ли планам Вашингтона мешает существование ещё одной новой российской ракеты под индексом 9М729, то ли Пентагон очень хочет напичкать Европу чем-то , что можно представить, как средство сдерживания российских ракет.

Информационное давление на Москву и упрёки в том, что наличие у России ракеты 9М729 нарушает, якобы, ДРСМД — последовательно наращивались.

Не остановила их и демонстрация российским министерством обороны, проведённая совместно с МИД, как самой ракеты, так и её пусковой установки.

На брифинге, проведённом для иностранных военных атташе были подробно представлены тактические характеристики ракеты и приведены доказательства того, что она не подпадает под действие договора о ликвидации.

Представителей США на встрече не было, так как истинная цель Вашингтона вовсе не добиться соблюдения Россией договора, а получить возможность самим договор нарушить, ссылаясь на мнимые нарушения со стороны Москвы.

Не удивительно, что вскоре последовало заявление Трампа о том, что США выходят из ДРСМД, но готовы предложить новый договор.

“Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше”, — объявил Трамп журналистам.

“Лучшим”, по всей видимости, Трамп считал бы договор, который позволит сдержать российские ракетные программы, а США — не стесняясь продолжить разработки в ракетной сфере.

В России поняли, что США не намерены оставаться в рамках договора, а предъявляемые в адрес России претензии, являются лишь поводом для того, чтобы выставить её виноватой и получить карт-бланш на дальнейшую военную эскалацию в Европе.

Владимир Путин на встрече с главами военного и дипломатического ведомств сообщил о том, как будет действовать Россия в предлагаемых США обстоятельствах.

“Мы поступим следующим образом: наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, и мы будем делать то же самое”, — заявил на встрече российский президент.

Путин уточнил, что целесообразность ведения переговоров по ДРСМД на сегодняшний день утрачена.

“Подождём, пока наши партнёры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог”, — добавил президент.