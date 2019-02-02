Бурейская ГЭС заработала в штатном режиме

Сводному отряду военнослужащих Министерства обороны России удалось пробить протоку в скальном завале, перекрывшем русло реки Бурея, и тем самым обеспечить выход Бурейской гидроэлектростанции на штатный режим работы. Об этом сказано в сообщении для СМИ оборонного ведомства.

По словам генерального директора ГЭС Александра Гаркина, после углубления протоки до дна прежнего русла станция сможет работать в зимнем режиме генерирования энергии.

Протока длиной около 200 метров, шириной 35 метров и глубиной около 20 метров сняла угрозу весеннего подтопления поселков, расположенных выше по течению. В секунду по новому руслу проходят 600 кубометров воды.

За последние сутки в район проведения работ доставлено более 20 тонн взрывчатки.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. Президент России Владимир Путин поручил расчистить русло специалистам Минобороны и "Русгидро".