В Уфе местный "Салават Юлаев" переиграл хабаровский "Амур"

Очередной матч сыгран в Континентальной хоккейной лиге. В столице Башкортостана местный "Салават Юлаев" принимал одного из аутсайдеров Восточной конференции – "Амур" из города Хабаровск. Юлаевцы выиграли матч, забросив в ворота соперников три шайбы и пропустив одну.

А ведь счет открыли гости, причем забили они уже на 2-й минуте игры – отличился Файзуллин. Однако в дальнейшем преимущество перешло к юлаевцам, которые постепенно давили, давили и переупрямили "тигров". Голы в составе "Салавата" на счету Жаркова, Кугрышева и Кадейкина. Итоговый счет – 3:1.