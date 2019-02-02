Генерал Родригес "с гордостью патриота и демократа" признал Гуайдо

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Видеообращение генерала опубликовано на сайте газеты El Nacional.

По словам генерала, он не признает "недействительной и диктаторской власти" действующего президента страны Николаса Мадуро, и объявляет о готовности исполнять приказы Гуайдо. Янес Родригес также заявил, что 90 процентов служащих Вооруженных сил страны "не с диктатором, а с народом Венесуэлы", и что он просит своих товарищей по оружию не участвовать больше в подавлении оппозиции.

Народ Венесуэлы генерал призвал "мирно выйти на улицы", заявив, что "переход к демократии неизбежен". На странице венесуэльских ВВС в "Твиттере" уже помещен кадр из видеообращения Янеса Родригеса с надписью "Предатель".

Тем временем бывший председатель Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил о начале марша сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Идем вместе с нашим славным народом праздновать 20 лет Боливарианской революции. Ни угрозы, ни атаки не собьют нас с пути. Да здравствует Чавес! Мы победим", — написал он в "Твиттере".

Запланирована на 2 февраля и акция протеста оппозиционеров, передает РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо позвал людей выйти на улицы и выступить за права человека, проведение президентских выборов и открытие канала для гуманитарной помощи. О том, что Соединенные Штаты собираются направить гуманитарную помощь в Венесуэлу, сообщил накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.