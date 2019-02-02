Умер комик и колумнист Guardian Джереми Харди

Первого февраля скончался популярный британский комик и актер Джереми Харди. Как сообщает корпорация ВВС, 57-летний комик ушел из жизни в окружении родных. Представитель актера Аманда Эмери сообщила, что к смерти Харди привело онкологическое заболевание.

Харди снимался в юмористических шоу и играл в кино. На его счету картины "Переходный возраст", "Черная гадюка 4" и "Отель". Харди написал несколько книг и вел колонку в газете The Guardian.