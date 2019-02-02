У Агутина "все перед глазами расплывается"

Певец Леонид Агутин, недавно отметивший 50-летний юбилей, сообщил о проблемах со здоровьем. В последнее время "босоногий мальчик" российской эстрады стал терять зрение, сообщает "Собеседник". Певец все никак не найдет время на визит к офтальмологу и подбор очков.

"Все перед глазами расплывается", — рассказывает о проблемах со зрением Агутин.

Больше всего певца беспокоит невозможность предаваться любимому занятию — чтению книг. Хотя, по собственным воспоминаниям, он в детстве прочел "целый шкаф книг", а произведения Довлатова были разложены по всему дому — свой томик для каждого случая. Сейчас артист тяготеет к русским писателям: Рубиной, Улицкой, Александру Иванову. Мама Агутина надеялась, что сын станет журналистом и с детства прививала ему любовь к чтению и литературе. Несмотря на бедность, в семье всегда находились деньги на книги. "Но никакой трагедии из бедности не делал", — вспоминает детство певец.

К своему упоминанию в современных бульварных романах Агутин относится с юмором и вспоминает, как в каком-то детективе прочитал, что героя спасают Агутин и Варум, появившиеся в кульминационный момент в лесу на белом лимузине и с шампанским.

К самому Леониду вдохновение может прийти в любой момент и в любом месте. К примеру, хит "Граница" был написан по дороге на студию в Твери.