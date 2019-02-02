Машина протаранила заправку в Ростовской области. Видео

Легковой автомобиль влетел в здание АЗС в городе Семикаракорске Ростовской области. Очевидцы запечатлели на видео последствия тарана.

Водитель легковушки не справился с управлением, врезался в два транспортных средства, после чего его машина врезалась в здание магазина на заправке, пробила витрину и оказалась внутри торгового помещения.

По предварительным данным, никто из участников инцидента серьезно не пострадал.