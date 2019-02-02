Пожар в Киеве: горит семь тысяч квадратов, есть угроза распространения

В столице Украины полыхает пожар. Горит склад, площадь возгорания уже увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, есть вероятность того, что огонь перекинется на соседние здания.

Госслужба по ЧС Украины сообщала, что пожарные работают в помещении с пластиком и картоном.

Предварительно жертв и пострадавших нет, из экстренных служб привлечены 105 человек и 27 единиц техники, передает РИА Новости.