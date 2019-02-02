Куба: горящий шар и каменный дождь

Местные жители и туристы публикуют в соцсетях огромное количество фотографий с Кубы — на них момент взрыва метеорита и его осколки. По последним данным, из-за этого никто не пострадал, но происшествие изрядно напугало многих. Ученые, прибывшие на место, уже проводят анализ обломков.

"Выстрел как из пушки", "Луч света вспыхнул в небе", "Что-то охваченное огнем пронеслось над землей", — так очевидцы описывают нечто в небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио.

"Мы подняли головы и посмотрели вверх: увидели след из дыма, который двигался на большой скорости, и затем удар", — рассказывает местный житель.

Горящий шар и затем каменный дождь. То, что на планету пожаловал метеорит, стало известно не сразу. На улице даже началась паника.

Небесное тело разорвало еще в воздухе. Кто-то рассказывает о разбитых стеклах, прожженных крышах от осколков метеорита. Стены содрогнулись и даже телефонные линии оборвались.

"Мы все вышли во двор, чтобы посмотреть, что происходит, и увидели очень необычный дым. И нам стало очень страшно. А затем мы почувствовали удар и подумали, что могло произойти все, что угодно. Мы зашли в дом. Там падали части чего-то тяжелого, в тот момент мы еще не знали, чего именно. Во дворе лежат осколки камней, которые блестели, как будто бы были из меди", — делится воспоминаниями кубинка.

Сразу поползли слухи: бомба, взрыв самолета, шаровая молния и даже оползень. Может думали, что два раза метеорит в одну страну не бьет. Это второй пришелец за неделю. Впрочем, домыслы развеяли быстро сразу несколько метеорологических служб, исследователей и даже NASA.

"У нас нет информации о том, что кто-то пострадал или понес ущерб", — говорит еще один кубинец.

В сети — десятки фотографий. Ученые уже изучили состав метеорита: железо, никель и силикат магния. Теперь вся кубинская провинция охотится на эти осколки. Для кого-то это станет трофеем. Для других сувениром, который можно будет продать туристам. Только все кусочки метеорита настолько разные, что вряд ли можно будет отличить обычные камни, от настоящего вторжения из космоса.