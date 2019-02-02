"Трактор" выиграл на своем льду у Магнитки уральское дерби КХЛ

Центральным матчем очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге, безусловно, стала встреча в Челябинске между местным "Трактором" и его географическими соседями из магнитогорского "Металлурга". Уральское дерби КХЛ выиграли хозяева – 3:1.

Три предыдущих матча "Трактора" и "Металлурга" прошли в упорной борьбе: Челябинск выиграл у себя дома (6:5), Магнитка – дважды у себя (2:1ОТ и 2:0). В четвертой игре "трактористы" восстановили равновесие в этой суперсерии за счет голов Бергстрема, Кравцова и Шарова. У "металлургов" гол престижа забил ветеран Мозякин.

Еще одна игра дня проходила в Екатеринбурге, где еще один уральский клуб "Автомобилист" принимал подмосковный "Витязь". Основное и дополнительное время завершились вничью (1:1), а в серии буллитов сильнее были хозяева.