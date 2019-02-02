"Без комментариев": Совет Европы отказался говорить о российских деньгах

В Совете Европы не комментируют предложение спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возврате России 10 миллиардов взносов в бюджет ПАСЕ за те три года, в течение которых российская делегация была лишена возможности участвовать в работе ассамблеи. "Без комментариев", — заявил официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.

Накануне Володин напомнил в программе "Мнение" на телеканале "Россия 24", что в 2014 году делегацию российского парламента лишили права голоса в ПАСЕ из-за референдума в Крыму. При этом Россия платила взносы полностью и в 2014 году, и в 2015 году, и в 2016 году. И даже в 2017 году, отметил Володин, Москва внесла треть суммы.

Ранее в Страсбурге заявили, что страна, входящая в Совет Европы, должна выплачивать полный взнос — это ее юридическая обязанность, которую нельзя оспаривать задним числом. Это одобрено 47 странами-участницами.

Российской делегации не дали возможности участвовать в работе ПАСЕ, а раз это произошло не по вине наших депутатов, было бы хорошо, если бы ПАСЕ вернула полученные деньги. Эти средства помогли бы решать проблемы российских граждан, подчеркнул Володин — этой суммы, например, достаточно для лечения орфанных заболеваний в нашей стране.

Россия уже третий год подряд отказывается направлять делегацию для участия в сессиях ПАСЕ из-за сохранения в регламенте ассамблеи санкционных статей, позволяющих лишать национальные делегации ключевых полномочий. В январе этого года Госдума и Совет Федерации РФ приняли заявления, указав на отсутствие каких-либо оснований для возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ и в 2019 году. Госдума также призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы, передает ТАСС.