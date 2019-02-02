В финале теннисного St. Petersburg Open сыграют Векич и Бертенс

Определились финалистки турнира Женской теннисной ассоциации в Санкт-Петербурге с призовым фондом 750 тыс. долларов в одиночном разряде. Во втором полуфинале встречались россиянка Вера Звонарева и хорватка Донна Векич. Победила гостья города на Неве.

Векич удачно начала первый сет, довольно быстро сделала брейк, за ним второй и выиграла довольно легко – 6:2. Начало второй партии осталось за россиянкой, но постепенно инициатива снова перешла к гостье города на Неве. Векич выиграла и второй сет с тем же счетом 6:2. Как уже сообщали Вести.Ru, ранее в финал вышла голландка Кики Бертенс, победившая Арину Соболенко из Белоруссии.