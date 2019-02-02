Чемпионат мира по биатлону среди юниоров: россиянки в тени

На чемпионате мира по биатлону среди юниоров в словацком местечке Осрблье после мужского спринта прошла и самая короткая дистанция среди женщин. Победила бывшая россиянка Екатерина Бех, выступающая за Украину. Наша Ирина Казакевич заняла 7-е место.

Российская диаспора в этой гонке состояла из четырех спортсменок, но только Татьяна Воронова пробежала дистанцию без промахов на стрельбище и замкнула список Топ-10. Казакевич промазала дважды, но была более быстрой на дистанции, хотя и не смогла побороться за награды. По три промаха у Анастасии Кайшевой и Ксенией Довгой поставили россиянок на 35-е и 38-е места в итоговом протоколе.