"Дружбу народов" приведут в порядок к маю

Комплексная реставрация знаменитого фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершится к майским праздникам. В начале мая фонтан будет запущен в обновленном виде, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его цитирует РИА Недвижимость.

Реставрационные работы начались в середине октября и не останавливались, несмотря на сложные погодные условия зимой. В ходе реставрации будут обновлены все 16 фигур, олицетворяющие союзные республики, включая Карело-Финскую, которая во время проектирования фонтана была отдельной республикой.

Помимо "Дружбы народов" к маю будет готов еще один знаменитый фонтан ВДНХ — "Каменный цветок". Продолжаются реставрационные работы на других "фонтанных объектах" Москвы: на Поклонной горе и в парке Горького, где идет обновление светомузыкального фонтана.

Фонтан "Дружба народов" — главный фонтан и один из основных символов ВДНХ. Создан к открытию Выставки достижений народного хозяйства в 1954 году. Расположен на Центральной аллее, на площади Дружбы народов (до 1954 года — площадь Колхозов), рядом с Главным павильоном. Каждая из девушек-республик одета в национальный костюм и держит различные фрукты или растения: Россия с косой на голове держит пшеницу, Украина стоит в венке, а Белоруссия запечатлена в косынке и с яблоком в руке. Доподлинно известны имена лишь трех натурщиц, позировавших скульпторам: эстонская балерина и актриса Вирве Кипле-Парсаданян, туркменская пианистка Гозель Аннамамедова и жена поэта Михаила Светлова — грузинка Родам Амирэджиби.