Женщина с ребенком чудом не погибли под колесами фуры. Видео

Очевидец опубликовал в Сети запись со своего регистратора, запечатлевшего волнительный инцидент, участники которого чудом пережили произошедшее.

В минувшую пятницу, 1 февраля, семейная пара с маленькой дочерью ехала на мотоцикле по одной из дорог в провинции Намдинь на севере Вьетнама.

Водитель легкового задел двухколесное транспортное средство и спокойно поехал дальше не заметив, либо проигнорировав контакт.

После этого мотоциклист потерял на мгновение потерял равновесие, а его пассажиры – женщина и ребенок, упали и покатились в сторону встречной полосы, где в тот момент проезжал многотонный грузовик.

К счастью, им удалось разминуться с колесами фуры буквально в считанных сантиметрах, отделавшись ушибами и испугом, сообщают местные СМИ.

Отец семейства тоже благополучно избежал столкновения.