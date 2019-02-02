Медведев высказался по разработке новых типов вооружения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал твит о том, что правительство РФ изыщет средства на исследования и разработку новых типов вооружения с учетом выхода США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Односторонний выход Америки из ДРСМД ухудшает международную обстановку, заметил политик.

В пятницу американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео сообщили о приостановлении обязательств Вашингтона по ДРСМД 2. Если Россия не предпримет никаких шагов, через полгода США выйдут из договора.

Российский лидер Владимир Путин отреагировал симметрично и дал поручение не продолжать переговоры до тех пор, пока противоположная сторона не созреет для конструктивного диалога. Кроме того, было объявлено о разработке нового вооружения в ответ на действия Америки.

Вашингтон обвинил Москву в нарушении условий договора еще в 2014 году. Москва выдвигает встречные претензии.