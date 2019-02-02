ЧМТ и сотрясение: первоклассница обвинила учительницу в избиении

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка, ученица первого класса коррекционной школы попала в больницу. У нее диагностировали ушиб лба, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Школьница рассказала, что ее ударила учитель из группы продленного дня.

Как сообщает издание "Фонтанка.ру", ЧП произошло в коррекционной школе номер 13. По словам девочки, учительница ударила ее в минувший четверг, 31 января, около часа дня. Однако о случившемся стало известно только на следующий день. Врачи осмотрели первоклассницу и отправили на больничный домой.

О происшествии медики проинформировали полицию Приморского района Санкт-Петербурга. Материалы по этому факту переданы в следственные органы для проведения проверки, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Директор школы Анна Казакова не смогла прокомментировать происшествие и рассказать, что на самом деле произошло между преподавателем и ученицей.

После избиения семилетней школьницы на уроке в поселке Октябрьский Хабаровского края в 2015 году против учительницы начальных классов было возбужденно уголовное дело.