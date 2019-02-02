Появилось фото американского завода по производству "средних" ракет

Минобороны России опубликовало снимок ракетного завода в американском штате Аризона, на котором США, по данным российского военного ведомства, планируют начать производство ракет средней и меньшей дальности. Фото опубликовано на официальной странице Минобороны РФ в соцсети "ВКонтакте".

Поясняется, что еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении Договора о РСМД в Вашингтоне не только приняли решение, но и начали подготовку к производству запрещенных данным договором ракет.

Согласно "неопровержимым данным" Минобороны России, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон штата Аризона идет расширение и модернизация производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.

Завод, о котором идет речь — крупнейшее многопрофильное предприятие ракетно-космической отрасли США, выпускающее практически все типы ракетного оружия, в том числе крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

Сообщается, что за два последних года площадь завода увеличилась с 55 до 79 тысяч квадратных метров (на 44 процента), а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна вырасти почти на 2 тысячи человек.

В ноябре 2017 года, практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода в Тусоне, Конгресс США выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая "на разработку наземной ракеты средней дальности".

Таким образом, говорят в Минобороны, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют: администрация США приняла решение о выходе из Договора о РСМД за несколько лет до того, публично озвучить бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении данного договора.