Тема:

Договор о РСМД 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
2 февраля 201918:26

Появилось фото американского завода по производству "средних" ракет

Минобороны России опубликовало снимок ракетного завода в американском штате Аризона, на котором США, по данным российского военного ведомства, планируют начать производство ракет средней и меньшей дальности. Фото опубликовано на официальной странице Минобороны РФ в соцсети "ВКонтакте".

Поясняется, что еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении Договора о РСМД в Вашингтоне не только приняли решение, но и начали подготовку к производству запрещенных данным договором ракет.

Согласно "неопровержимым данным" Минобороны России, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон штата Аризона идет расширение и модернизация производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.

Завод, о котором идет речь — крупнейшее многопрофильное предприятие ракетно-космической отрасли США, выпускающее практически все типы ракетного оружия, в том числе крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

Сообщается, что за два последних года площадь завода увеличилась с 55 до 79 тысяч квадратных метров (на 44 процента), а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна вырасти почти на 2 тысячи человек.

В ноябре 2017 года, практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода в Тусоне, Конгресс США выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая "на разработку наземной ракеты средней дальности".

Таким образом, говорят в Минобороны, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют: администрация США приняла решение о выходе из Договора о РСМД за несколько лет до того, публично озвучить бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении данного договора.

Ранее по теме

Сейчас

19:50

Взрыв газа в Трехгорном спровоцировал обрушение

19:28

Ситуация с ДРСМД: Вашингтон свалил все на Москву

18:34

В Антверпене в кафе расстреляли людей

18:26

Пожар в Киеве разросся до 10,5 тысячи квадратов

17:49

На камни и шашки парижских "жилетов" полиция ответила водой и газом

17:01

Пожар в Киеве: горит семь тысяч квадратов, есть угроза распространения

16:56

Генерал Родригес "с гордостью патриота и демократа" признал Гуайдо

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медведев высказался по разработке новых типов вооружения

Медведев высказался по разработке новых типов вооружения

1 час назад
В Антверпене в кафе расстреляли людей

В Антверпене в кафе расстреляли людей

1 час назад
Появилось фото американского завода по производству "средних" ракет

Появилось фото американского завода по производству "средних" ракет

1 час назад
"Без комментариев": Совет Европы отказался говорить о российских деньгах

"Без комментариев": Совет Европы отказался говорить о российских деньгах

2 часа назад
ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала Родригеса

ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала Родригеса

50 минут назад
Россия зеркально ответит на ракетные угрозы Трампа

Россия зеркально ответит на ракетные угрозы Трампа

3 часа назад
"Искандеры" подняли по тревоге

"Искандеры" подняли по тревоге

2 часа назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Пожар в Киеве разросся до 10,5 тысячи квадратов

Пожар в Киеве разросся до 10,5 тысячи квадратов

1 час назад
Бурейская ГЭС заработала в штатном режиме

Бурейская ГЭС заработала в штатном режиме

3 часа назад
11 россиян и 9 тонн кокаина: подробности инцидента в Кабо-Верде

11 россиян и 9 тонн кокаина: подробности инцидента в Кабо-Верде

4 часа назад
Комитет по образованию отреагировал на травмирование семилетней школьницы

Комитет по образованию отреагировал на травмирование семилетней школьницы

29 минут назад
Мультфильм, созданный Россией, Чехией и Бельгией, выйдет в мировой прокат

Мультфильм, созданный Россией, Чехией и Бельгией, выйдет в мировой прокат

01.02.2019 17:58
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

31.01.2019 12:10
Протесты в Париже: задержаны 22 человека

Протесты в Париже: задержаны 22 человека

6 минут назад
Сурок Фил не увидел своей тени

Сурок Фил не увидел своей тени

10 минут назад
Митрополит Иларион рассказал о борьбе с коррупцией в РПЦ

Митрополит Иларион рассказал о борьбе с коррупцией в РПЦ

23 минуты назад
Минюст Эстонии снова потребовал компенсацию за "советскую оккупацию"

Минюст Эстонии снова потребовал компенсацию за "советскую оккупацию"

32 минуты назад
Чемпионат КХЛ. Столичный ЦСКА победил в Череповце "сталеваров"

Чемпионат КХЛ. Столичный ЦСКА победил в Череповце "сталеваров"

34 минуты назад
Здания с массовым пребыванием людей оснастят защитой от огня и дыма

Здания с массовым пребыванием людей оснастят защитой от огня и дыма

54 минуты назад
Болтон заявил, что Мадуро покупает иностранную поддержку

Болтон заявил, что Мадуро покупает иностранную поддержку

1 час назад
Прорыв дамбы в Бразилии: 121 погибший и 226 пропавших

Прорыв дамбы в Бразилии: 121 погибший и 226 пропавших

1 час назад
Хоккей с мячом. Сборная Суоми выиграла бронзу World Cup

Хоккей с мячом. Сборная Суоми выиграла бронзу World Cup

1 час назад
"Дружбу народов" приведут в порядок к маю

"Дружбу народов" приведут в порядок к маю

1 час назад
Кубок Дэвиса. Швейцарцы сократили счет в матче с Россией

Кубок Дэвиса. Швейцарцы сократили счет в матче с Россией

1 час назад
Женщина с ребенком чудом не погибли под колесами фуры. Видео

Женщина с ребенком чудом не погибли под колесами фуры. Видео

1 час назад
"Трактор" выиграл на своем льду у Магнитки уральское дерби КХЛ

"Трактор" выиграл на своем льду у Магнитки уральское дерби КХЛ

1 час назад
У Агутина "все перед глазами расплывается"

У Агутина "все перед глазами расплывается"

2 часа назад
Чемпионат мира по биатлону среди юниоров: россиянки в тени

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров: россиянки в тени

2 часа назад
Куба: горящий шар и каменный дождь

Куба: горящий шар и каменный дождь

2 часа назад
Новую гиперзвуковую ракету могут создать на базе "Кинжала"

Новую гиперзвуковую ракету могут создать на базе "Кинжала"

2 часа назад
Умер комик и колумнист Guardian Джереми Харди

Умер комик и колумнист Guardian Джереми Харди

2 часа назад
Машина протаранила заправку в Ростовской области. Видео

Машина протаранила заправку в Ростовской области. Видео

2 часа назад
40 мумий: в Египте обнаружен древний некрополь

40 мумий: в Египте обнаружен древний некрополь

3 часа назад
Золото Венесуэлы: в ОАЭ подтвердили покупку, США отговаривают Турцию

Золото Венесуэлы: в ОАЭ подтвердили покупку, США отговаривают Турцию

3 часа назад
"Один в один": участниками проекта стали зрители

"Один в один": участниками проекта стали зрители

3 часа назад
В Женеве готовят клеветнический доклад о Герхарде Шредере

В Женеве готовят клеветнический доклад о Герхарде Шредере

4 часа назад
Подвиги Чкалова и его экипажа остаются непревзойденными

Подвиги Чкалова и его экипажа остаются непревзойденными

4 часа назад
В якутском Минобре прокомментировали сообщения о проблемах русскоязычных детей

В якутском Минобре прокомментировали сообщения о проблемах русскоязычных детей

5 часов назад
Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре

Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре

5 часов назад
Гибель группы Дятлова: представлен новый архивный документ

Гибель группы Дятлова: представлен новый архивный документ

6 часов назад
Патриарх отметил 10-летие интронизации

Патриарх отметил 10-летие интронизации

6 часов назад
Универсальное лекарство от рака может появиться уже через год

Универсальное лекарство от рака может появиться уже через год

8 часов назад
Фигуры женщин на историческом здании отреставрировали до неузнаваемости

Фигуры женщин на историческом здании отреставрировали до неузнаваемости

8 часов назад
В Крыму продают дворец царского времени за миллиард рублей

В Крыму продают дворец царского времени за миллиард рублей

8 часов назад
Hot or not? Не слишком ли сильно раскатала губу Lada Vesta Sport за 1 млн рублей

Hot or not? Не слишком ли сильно раскатала губу Lada Vesta Sport за 1 млн рублей

10 часов назад
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16