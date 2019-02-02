Кубок Дэвиса. Швейцарцы сократили счет в матче с Россией

В швейцарском городке Биль продолжается матч теннисного командного Кубка Дэвиса, в котором хозяева кортов и сборная России оспаривают право сыграть в финальной части обновленного турнира в ноябре 2019 года. Наши вели 2:0, но в парной комбинации хозяева отыграли одно очко.

Команда Швейцарии очень высоко "посеяна" в нынешнем отборочном турнире из-за того, что в ее показателях включен рейтинг одного из лидеров профессионального тенниса Роджера Федерера. Но сам маэстро в матч с россиянами не выступает и это позволило нашим Даниилу Медведеву и Карену Хачанову повести в гостевой встрече.

Но второй день состязаний начался с парной встречи, где Андрей Рублев и Евгений Донской играли против Хенри Лааксонена и Жерома Кюма. Выиграв первый сет (7:4), наш дуэт упустил нити игры, проиграв вторую (3:6) и на тай-брейке третью партию (1:7 и 6:7). Теперь все будет решаться в одиночных матчах.

Лучшая сборная в этой встрече в числе 12 команд-победителей квалификационного раунда Davis Cup-2019 попадет на финальный раунд командного чемпионата мира, который состоится в конце осени в Мадриде.