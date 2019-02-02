Прорыв дамбы в Бразилии: 121 погибший и 226 пропавших

25 января в бразильском штате Минас-Жерайс плотина не выдержала напора воды, и потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale и жилые дома. К настоящему времени найдены тела 121 погибшего. Как сообщает РИА Новости, неизвестна судьба 226 пострадавших.

Поисково-спасательные работы, как ожидается, продлятся несколько недель. Родные опознали тела 94 жертв катастрофы.