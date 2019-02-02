ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала Родригеса

Заявление венесуэльского генерала, признавшего оппозиционера Гуайдо законным президентом страны, назвали предательством. Об этом говорится в микроблоге ВВС Венесуэлы в Twitter. Фотография генерала перечеркнута надписью красными буквами — "предатель".

Ранее генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес выложил в интернет видеообращение, в котором называл лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Генерал принес присягу на верность оппозиционеру и утверждал, что не менее 90% армии поддерживают Гуайдо.

Руководство ВВС страны заявило, что не будет мириться с такими действиями и что законная власть президента сохранится, "несмотря на таких предателей".