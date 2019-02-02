Хоккей с мячом. Сборная Суоми выиграла бронзу World Cup

В шведском Венерсборге завершается чемпионат мира по хоккею с мячом. В финальной игре встретятся сборные России и Швеции. а в матче за бронзу команда Финляндии играла против соперников из Казахстана. Хоккеисты Суоми победили со счетом 8:2.

Эти две команды встречались в первый день первенства и тогда финны были еще более убедительны, победив с "сухим" счетом 9:0. Казалось, что в "бронзовом" матче настрой казахстанцев будет повыше, но, увы, они вновь уступили, хотя на сей раз и сумели "размочить" счет – 2:8.