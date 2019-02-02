Пожар в Киеве разросся до 10,5 тысячи квадратов

Пожар на киевском складе увеличился на 3,5 тысячи квадратных метров, теперь его площадь составляет 10,5 тысячи квадратных метров. Есть риск, что загорятся соседние здания.

К тушению привлечены 123 человека и 31 единица техники.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники госслужбы по ЧС Украины тушат пожар на складе с картоном и пластиком.

Предварительно жертв нет, передает РИА Новости.