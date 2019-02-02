Болтон заявил, что Мадуро покупает иностранную поддержку

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с резкой критикой властей Венесуэлы, и в частности президента страны Николаса Мадуро, которые решили помочь Кубе, пострадавшей от разрушительных торнадо.

"Это еще один пример того, как Мадуро "покупает" себе иностранную поддержку", — написал он в субботу в своем Twitter.

Болтон отметил, что Мадуро помогает "своим покровителям" на Кубе, вместо того чтобы помочь собственному народу, и еще раз подтвердил, что США готовы поддерживать "законное правительство Венесуэлы" — оппозиционера Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны.

Ранее стало известно, что Венесуэла намерена направить на Кубу военных и стройматериалы, чтобы помочь восстановить здания, пострадавшие от торнадо.

Накануне Болтон обвинил Мадуро в краже ресурсов из Венесуэлы: он заявил, что Мадуро, чтобы удержаться у власти, крадет ресурсы у народа и платит ими за российское вмешательство.