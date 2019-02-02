Минюст Эстонии снова потребовал компенсацию за "советскую оккупацию"

В 99-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью изданию Eesti Paevaleht вновь заговорил о выплате Россией компенсации за "советскую оккупацию". Урмас Рейнсалу полагает, что СССР в 1940 году нарушил договор о признании независимости Эстонии от 1920 года. Как правопреемница Советского Союза, сказал министр, Россия должна признать факт оккупации и выплатить ущерб.

"Правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир", - заявил министр.

Эстонская комиссия, занимавшаяся подсчетом компенсации, оценила ее размер в 1,2 миллиарда евро, пишет РИА Новости.

Россия отвергает претензии Эстонии и неоднократно подчеркивала ,что "об оккупации стран Балтии не может быть речи". Власти СССР действовали по просьбе легитимного руководства прибалтийских стран.