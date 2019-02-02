Сурок Фил не увидел своей тени

Знаменитый сурок Фил предсказал раннюю весну, сообщает издание USA today. Знаменитый сурок-предсказатель из американского города Панксатони (штат Пенсильвания), в субботу, 2 февраля, не увидел свой тени. Пасмурная погода 2 февраля означает ранний приход весны.

Прогнозы местного сурка фиксируются в Панксатони с 1887 года. Несмотря на то, что в природе сурки живут не долее восьми лет, местные жители утверждают, что погоду нынешний Фил предсказывает уже в двадцатый раз. Секрет долгожительства — в волшебном напитке, сваренном из сбора летних трав. По легенде, он продляет жизнь "природного метеоролога" на семь лет.

День сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет продолжаться еще полтора месяца. Если же зверек не увидит своей тени в пасмурный день, то весна будет ранней.