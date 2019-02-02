Комитет по образованию отреагировал на травмирование семилетней школьницы

Комитет по образованию Санкт-Петербурга проверяет информацию о 7-летней девочке из коррекционной школы №13 Приморского района​​​.

1 февраля поступила информация о госпитализации первоклассницы. Девочка была в школе, когда получила травмы, в СМИ писали о сотрясении мозга и ЧМТ. По словам ребенка, удар нанес учитель группы продленного дня.

В комитете заявили, что травма была получена 31 января, на следующий день педагоги обратили внимание на состояние девочки и сообщили родителям.

Проводится расследование, если данные подтвердятся, педагога уволят, передает РИА Новости.