Чемпионат КХЛ. Столичный ЦСКА победил в Череповце "сталеваров"

Продолжается программа субботы в Континентальной хоккейной лиге. Очередной матч завершился в Череповце, где местная "Северсталь" принимала одного из лидеров Западной конференции – московский ЦСКА. Армейцы выиграли более чем уверенно – 4:0.

Несмотря на счет, матч поначалу проходил в обоюдоострых атаках, и гости смогли первый раз забить только на 18-й минуте – отличился Марченко. Во втором периоде преимущество ЦСКА стало более ощутимым и два гола Калинина и Толчинского практически решили исход борьбы. В третьей 20-минутке Слепышев установил окончательный счет.

Еще одна встреча завершилась в Москве. Столичное "Динамо" принимало клуб "Адмирал" из Владивостока и уступили с "сухим" счетом 0:3.