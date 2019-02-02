Наш ответ Вашингтону: Путин принял решение по ДРСМД

Главная новость десятилетий. Россия ответила США на их приостановку членства в ДРСМД — Договоре о ракетах средней и меньшей дальности.

Какой будет реакция России на выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, Путин уже предупреждал. И, собрав в Кремле министров иностранных дел и обороны, глава государства окончательно объявил о шаге, который Москва теперь уже просто вынуждена сделать.

"Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", — заявил президент.

Спасти договор Россия пыталась до последнего, понимая, какое значение он имел для стратегической стабильности в Европе, да и мире в целом.

"Мы предложили по согласованию с Министерством обороны беспрецедентные меры транспарентности, которые выходят далеко за рамки наших обязательств по этому договору, чтобы убедить американцев в том, что мы не нарушаем этот важнейший документ. Эти попытки, предложения были американцами торпедированы, и взамен они выставили нам ультиматум в очередной раз, который, конечно же, мы принять не можем, поскольку он противоречит духу и букве самого договора", — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

К разрыву договора Вашингтон шел последовательно и целенаправленно. Но обвинял во всем именно Россию, мол, наши ракеты 9М729 не соответствуют соглашениям. Россия пошла на беспрецедентный шаг — ракеты показала. Нарушить условия договора они не могут даже теоретически. Ведь соглашение запрещает ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а у этой — максимум 480.

Ту презентацию военные атташе стран НАТО проигнорировали. Зато сами США уже развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для систем ПРО: чуть переделай — полетят ракеты, запрещенные договором. Плюс американские ударные беспилотники, что по характеристикам те же крылатые ракеты средней дальности. И вот еще одно подтверждение, что обвинения в адрес Москвы для Вашингтона — просто прикрытие. Еще за два года до бездоказательных выпадов США не просто приняли решение, но и приступили к подготовке производства запрещенных договором ракет.

Предложения министра обороны РФ Шойгу такие: "Первое — это открытие НИР и ОКР в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе — открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности".

Начиная такие работы, Минобороны РФ ссылается на данные разведки — о том, чем занимается в Аризоне один из крупнейших заводов военно-промышленной корпорации "Рэйтеон". Комплексы по сборке и снаряжению ракет, 24 полуподземных хранилища, рядом еще 12, огромный испытательный комплекс и лаборатории. По данным разведки, уже с июня 2017-го здесь стартовала программа по переоснащению производства, за это время площадь предприятия увеличилась почти в полтора раза, а число сотрудников — на 2 тысячи.

И ведь как раз одновременно американский Конгресс выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая: "на разработку наземной ракеты средней дальности". Президент поддержал предложения Минобороны о начале работ по переводу с морской платформы на землю "Калибров" и на землю же — новейших гиперзвуковых ракет. Но от президента — важная оговорка.

"Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений. И вопрос у меня к вам такой: сможем ли мы провести эти работы в рамках имеющихся бюджетных назначений для Министерства обороны на 2019-й и последующие годы?"

"В самое ближайшее время предложим корректировку бюджета 2019 года, которая позволит нам в рамках государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год, без какого-либо увеличения", — заверил Сергей Шойгу.

И еще одна оговорка от президента. "Мы знаем о планах некоторых стран разместить оружие в космосе. Я хочу услышать о том, как будет купирована и эта возможная угроза", — сказал глава государства.

Президент намерен лично посетить и войска, где уже поставлены на вооружение новейшие образцы оружия, и оборонные предприятия, где его производят. Те самые гиперзвуковые ракеты на воздушном носителе ("Кинжал"), боевые лазерные "Пересветы", "Авангарды "- они успешно прошли испытания, и военные заводы начали серийный выпуск. К постановке на боевое дежурство готовятся и грозные "Сарматы". Их характеристики поразили весь мир, когда Путин впервые объявил о суперсовременных разработках в своем Послании, дав тогда понять: есть у России и другие, не менее серьезные.

А вот какие именно, пусть думают "партнеры", детали — под грифом "секретно". Ведь, учитывая, с какой легкостью Вашингтон игнорирует взятые на себя обязательства по договору РСМД, что мешает точно так же отбросить и другие соглашения? Например, по использованию ядерного оружия. Пентагон ведь уже поставил задачу создавать ядерные боеприпасы малой мощности. Да и те пусковые установки, что по утверждениям США переоборудованы на неядерные заряды, нужно еще проверить.

"Вторая сторона имеет полное право убедиться, что это переоборудование реализуется таким образом, чтобы исключить возвратный потенциал, чтобы нельзя было технически вернуть эти переоборудованные средства, — подчеркнул Сергей Лавров. – Нужна инспекция. Должны быть технические средства, которые нас убедят, что это переоборудование нельзя повернуть вспять и опять привести эти системы в ядерное исполнение".

И ведь все возможные варианты по разоружению Москва предлагала все последние 20 лет. Откликов и ответных инициатив не последовало. И Путин сказал: хватит, никаких игр в одни ворота.

"В этой связи хотел бы подчеркнуть: все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты. Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнеров, и для всего мира. И еще одно важное соображение, которое я хотел бы передать руководителям обоих ведомств. Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", — заявил Владимир Путин.

При этом позиция неизменна: Москва никому не угрожает, просто для зеркального ответа у нее есть все возможности. А прежние предложения — в силе. Переговоры без ультиматумов.