"Реал" предлагает за Неймара 120 млн евро и Карима Бензема

Руководство мадридского "Реала" продолжает делать попытки заполучить ведущего форварда сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен", которому, по разным данным, после переезда из Барселоны не слишком комфортно а Париже. Теперь "сливочные" предлагают обмен на Бензема с доплатой.

Все полтора года, которые Неймар находится в стане чемпионов Франции, из источников, близких в нападающему не перестают появляться сообщения, что он сожалеет, что перебрался из "Барселоны" и чемпионата Испании в "ПСЖ". Теперь вот Неймар получил очередную травму и явно не торопится с восстановлением.

Тем временем что президент "Реала" Флорентино Перес в который раз поднимает вопрос о необходимости выкупить у французов трансфер бразильца. Как сообщает издание Don Balon, последним по времени предложением "Королевского клуба" парижанам стали 120 млн евро и французский форвард Карим Бензема в придачу.

Пока "ПСЖ" не ответил на это, довольно сомнительное, учитывая репутацию Бензема, предложение. Но Перес, утверждают инсайдеры, уверен, что набравший в последнее время форму Карим станет те самым "джокером", который поможет провернуть таки сделку.