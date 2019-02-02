Ситуация с ДРСМД: Вашингтон свалил все на Москву

США настаивают на уничтожении Россией ракет 9М729, пусковых установок и оборудования для них. Так в Госдепартаменте США в субботу прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о приостановке Россией участия в Договоре по ракетам средней и меньшей дальности. Как заявили американские дипломаты, России были представлены письменные требования, исполнения которых спасло бы ДРСМД. Вашингтон в течение шести месяцев будет ждать от России шагов, которые позволят проконтролировать уничтожение ракет и соблюдение договора, пишет РИА Новости. В Госдепе это назвали "последней возможностью".

"При отсутствии такого изменения в поведении России наше решение о выходе из договора останется в силе", — заявили в Госдепе.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил ТАСС, что американцы продолжат размещать свои тактические ракеты вдоль границ России.

"России больше не стоит стучаться в закрытые двери. Теперь остается только ждать, когда Вашингтон созреет для диалога", - сказал Косачев.

Очевидно, отметил сенатор, что США намерены добиться одностороннего превосходства в ядреных вооружениях. Россия будет вынуждена размещать свои ракеты на территории союзных стран, но только в ответ на появление в сопредельных государствах ракетных систем США. Косачев уверен, что США разрушат баланс безопасности, но он американцам и не нужен.

2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Россия отметила симметрично. Президент Путин поручил российским дипломатам "впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме".