Светличная пожаловалась на навязчивое внимание Гайдая

На съемках культовой комедии "Бриллиантовая рука" режиссер картины Леонид Гайдай оказывал актрисе Светлане Светличной недвусмысленные знаки внимания. Об этом актриса, известная широкой публике по знаменитой фразе "Не виноватая я!", поведала в эфире телеканала "Россия 1".

Культовой кинокомедии в этом году исполняется 50 лет. В программе "Выход в люди" Светличная рассказала о съемках в "Бриллиантовой руке". Артистка также отметила, что режиссер прочувствовал образ ее героини и даже "угадал" с костюмами, в которых играла актриса. По словам Светличной, ее привлекала возможность играть в одном фильме с Андреем Мироновым. С ним ее связывали теплые, дружеские отношения. На пробы ее позвал лично Гайдай.

"Поначалу мне было приятно, как меня позвали и одели для кинопробы, но со стороны Гайдая внимание иногда было навязчивым", — вспоминает Светличная.

Ранее другая актриса, снимавшаяся в комедиях Гайдая, заявила о приставаниях режиссера. Наталья Варлей, снимавшаяся в "Кавказской пленнице", рассказала о том, как Гайдай пытался ее поцеловать в гостиничном номере.