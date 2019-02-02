Протесты в Париже: задержаны 22 человека

В столице Франции задержаны уже 22 человека, у многих при себе было холодное оружие.

Ранее сообщалось о задержании 10 "желтых жилетов".

Беспорядки во Франции продолжаются с ноября. Изначально протестующие были возмущены ростом цен на топливо, впоследствии манифестанты объединились в борьбе против неэффективности институтов госвласти.

Это уже 12 суббота протестов, передает ТАСС.