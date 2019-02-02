Москва призвала Запад заставить Киев освободить Вышинского и расследовать убийства

Посольство России в Вашингтоне призвало США и Евросоюз заставить Украину освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Такой призыв опубликован в субботу на странице посольства в Twitter.

Кроме того, российские дипломаты призывали расследовать гибель на Украине Валерия Иванова от пыток, а также наказать виновных в сожжении людей в доме профсоюзов в Одессе в 2014 году и убийстве журналистов на Украине.

Комментарий посольства РФ стал ответом на запись на русскоязычной странице госдепартамента США. Там были приведены слова спецпредставителя госдепа по Украине Курта Волкера о том, что делать, есл РФ "не вернет украинских моряков и продолжит заявлять о контроле над Керченским проливом". Кроме того, Волкер напомнил, что США в феврале пересмотрят санкции, связанные с Крымом.

На это в российском посольстве ответили категорично: "Крым – наш. Украинских моряков ждет справедливый суд".

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится под стражей с 15 мая 2018 года. Киевские власти подозревают его в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и государственной измене. Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин назвал ее беспрецедентной и заявил, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.