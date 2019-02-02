В Москве встретились полтысячи фантастических детей

Ментальная арифметика: в Москве встретились полтысячи совершенно фантастических детей, обладающих удивительной способностью — молниеносно считать в уме.

Самые сложные задачки — в два счета. Быстрее, чем компьютер. То, что кажется невозможным, вовсе не чудо. Арифметика. Ментальная. Когда в уме с легкостью жонглируют многозначными числами: складывают, вычитают, делят и умножают буквально за секунды.

Это невидимая интеллектуальная битва больших умов, для которых, кажется, нет ничего невозможного. За 8 минут — почти 200 решенных задач.

Здесь каждый ребенок – композитор, который пишет свою удивительную симфонию – математическую, ведь вместо нот — цифры.

А главный "музыкальный инструмент" — воображаемые счеты. Их называют абакусы. Родом — из древнего Китая, где и зародилась ментальная арифметика.

То, что просто для этих детей, не каждый взрослый осилит. Самые запутанные головоломки они решают на скорость.

Невероятные возможности и удивительные перспективы. А быстрый счет — скорее, приятный бонус. Ученые доказали: ментальная арифметика одновременно развивает оба полушария мозга. Складывая и вычитая, дети пританцовывают или напевают любимую песню.

525 финалистов со всей страны ставят новые мировые рекорды. Они — уже победители, ведь главная награда для них — еще одна решенная задача.