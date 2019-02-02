Хоккей с мячом. Алмаз Миргазов принес золото сборной России

Сборная России по хоккею с мячом подтвердила полномочия чемпиона мира. Наша команда обыграла в финале сборную Швеции с результатом 6:5. Победный гол в дополнительное время забил Алмаз Миргазов.

В матче предварительного турнира россияне уступили шведам со счетом 4:6. Финал также проходил под диктовку скандинавов, тем более чем турнир проходил в шведском Венерсборге. Наша команда проигрывала 1:3 и 2:4, н смогла отыграться 5:5. Для определения победителя понадобилось дополнительное время.

На 102 минуте Алмаз Миргазов забил свой третий мяч в матче и принес сборной России победу 6:5, а вместе с ней и золотые медали. Россияне в 12 раз стали чемпионами мира.