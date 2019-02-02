Конькобежец Павел Кулижников выиграл пятисотку на Кубке мира

В норвежском Хамаре проходит этап Кубка мира по конькобежному спорту. Российский спортсмен Павел Кулижников победил на дистанции 500 метров.

Павел пробежал пятисотку за 34,652 секунды, что принесло ему победу. Кулижников опередил на 0,06 секунды Ким Джун Хо из Южной Кореи. На третьем месте голландец Дай Дай Нтаб, отставший от победителя на 0,11 секунды.

Руслан Мурашов занял восьмое место. Еще один российский конькобежец Виктор Муштаков был дисквалифицирован.