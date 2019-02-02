Взрыв газа в Трехгорном спровоцировал обрушение

В Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси.

Инцидент случился в гаражном кооперативе города Трехгорный. Обрушились перекрытия 2 гаражей, еще 2 – частично повреждены.

Мужчина 63 лет получил травмы и был отправлен в больницу.

На месте работают сотрудники МЧС, передает РИА Новости.