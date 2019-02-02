За незаконное пересечение границы хотят давать 10 лет с конфискацией

За незаконное пересечение границы предлагают сажать в тюрьму на 10 лет и лишать имущество. О внесении соответствующего законопроекта в Госдуму сообщил его автор — первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Парламентарий добавил, что мера будет одинаково применяться в отношении и военных, и гражданский. Он надеется, что в течение месяца будут готовы отзывы правительства и Верховного суда.

Сейчас максимальное наказание по статье – 6 лет заключения, передает РИА Новости.

25 ноября 2018 года 3 корабля ВМС Украины нарушили границу России. Корабли, 22 моряка и 2 сотрудника СБУ задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с падением рейтингов президента Украины Петра Порошенко.