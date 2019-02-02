ООН: писать "в Украине" – неправильно

В Организации Объединенных Наций разъяснили, почему в ООН говорят и пишут "на Украине", а не "в Украине".

Пояснение опубликовано на странице организации в Twitter. Авторы напоминают, что русский язык является одним из шести официальных языков ООН, соответственно, его использование регулируется литературными нормами современного русского языка. Согласно этим нормам, в ООН говорят и пишут "на Украине".

Ранее в микроблоге организации появилась запись о масштабной эпидемии СПИДа на Украине. На это тут же отреагировали украинские пользователи, отозвавшиеся критическими и даже оскорбительными комментариями.