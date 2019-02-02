КХЛ. "Спартак" уступил "Ак Барсу"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя матчами. "Спартак" в Москве проиграл казанскому "Ак Барсу" 3:5, а минское "Динамо" выиграло дома у рижских одноклубников 3:1.

К 47 минуте матча со "Ак Барсом" спартаковцы проигрывали 0:4. Шайбы забросили Пол Постма, Артем Лукоянов, Станислав Галиев и Иржи Секеч. Но москвичи сумели вернуть матчу интригу, забросив три шайбы – отличились Александр Хохлачев, Каспер Даугавиньш и Анатолий Никонцев. "Спартак" снял вратаря, но эта мера не спасла. Напротив, защитник "Ак Барса" Андрей Педан поразил пустые ворота – 3:5. "Ак Барс" набрал 75 очков и идет третьим на Востоке. У "Спартака" 62 очка и шестое место в Западной конференции.

Дубль Патрика Уиркоша и шайба Теаму Пулккинена обеспечил минчанам победу над рижским "Динамо". У гостей единственный гол на счету Брэндона Макмиллана. У рижан – 54 очка, и они девятые на Западе. Минское "Динамо" набрало 40 очков и идет одиннадцатым.