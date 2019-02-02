Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.

Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина. Она связалась с дядей молодого человека, но тот не смог ничем помочь. После допроса Мифтахов исчез.

Сидоркина обратилась в прокуратуру и Следственное управление МВД, но она допускает, что ее подзащитного задержали, передает РИА Новости.