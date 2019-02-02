Пожар в центре для передержки животных: погиб человек

В частном центре передержки животных в поселке Лужники Ступинского района Подмосковья произошел пожар. Погибла хозяйка центра, а также несколько животных.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру хозяйки Светланы Скуратовой Нину, в момент возникновения пожара в доме было пять-шесть собак и кошки; один кот выжил только потому, что находился на улице.

В результате пожара также пострадала дочь собеседницы агентства, ее отвезли в больницу.

Местная администрация на время предоставила погорельцам общежитие.