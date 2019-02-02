Мадуро выступает за досрочные выборы, Гуайдо — за гражданскую войну

Николас Мадуро заявил, что он единственный конституционный президент Венесуэлы.

Выступая на митинге своих сторонников в субботу в Каракасе, Мадуро напомнил, что он был избран народом, а выборы были свободными. "И мы будет продолжать править все время", — подчеркнул оратор.

Он также выступил с инициативой о проведении в Венесуэле досрочных парламентских выборов. "Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", — сказал Мадуро, слова которого цитирует ТАСС.

Венесуэльский лидер уточнил, что предложение о досрочных выборах сейчас находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы. Затем к участию в его обсуждении будет приглашено население страны.

Упомянул Мадуро и о предстоящих военных учениях, которые намечены на 10-15 февраля. Он назвали их самыми крупными и важными за всю историю страны. "Если хочешь мира, будь готов защитить его", — подчеркнул Мадуро. Он призвал всех жителей Венесуэлы посетить эти учения.

Президент отметил, кроме того, что, несмотря на то, что венесуэльцы "хотят лишь мира", Соединенные Штаты "грозят народу его страны каждый день".

На антиправительственном митинге в Каракасе в субботу выступил и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Он, в частности, заявил, что 90 процентов населения страны хотят перемен, поэтому никто не боится гражданской войны. "Никто в Венесуэле не готов жертвовать собой ради диктатора, который не может предложить народу никаких решений", — подчеркнул Гуайдо.

Он также заявил, что антиправительственные протесты будут продолжаться. "Это движение не остановить", — сказал политик.