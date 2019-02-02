Аргентинец Игуаин забил первые мячи за "Челси"

Лондонский "Челси" разгромил в матче 25 тура английской премьер-лиги "Хаддерсфилд" с результатом 5:0. По два мяча в составе победителей забили Гонсало Игуаин и Эден Азар.

Пришедший из "Милана"аргентинский нападающий Гонсало Игуиан начал забивать за новый клуб. На 16 минуте он открыл счет в игре с "Хаддерсфилдом". На исходе первого тайма Эден Азар реализовал 11-метровый и увеличил преимущество "синих". После перерыва Азар сделал дубль, его примеру последовал и Игуаин. Точку поставил Давид Луиз – 5:0.

Эта победа позволила "Челси" подняться на четвертое место. У "синих" 50 очков. У "Арсенала" 47 и матч в запасе. "Хаддерсфилд" прочно застрял на последнем 20 месте.