Российские теннисисты вышли в финальную стадию Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису победила швейцарцев №:1 и пробилась в финальную часть Кубка Дэвиса. Финальный турнир пройдет в ноябре в Мадриде.

Карен Хачанов обыграл в трех партиях Генри Лааксонена — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:4, после чего счет стал 3:1 в пользу россиян. Ранее швейцарцы одержали победу в парной встрече, Даниил Медведев обыграл Лааксонена, а Хачанов выиграл у Марка-Андреа Хюслера.

Сборная России пробилась в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 команд. 12 – это победители квалификации, плюс еще четыре полуфиналиста прошлогоднего турнира и две команды-обладательницы wild card.