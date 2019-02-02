США поставили России условия для возобновления переговоров по ДРСМД

Комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Москва готова к переговорам по ДРСМД, если США для этого "созреют", официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что Российской федерации уже переданы условия, на которых США готовы возобновить диалог по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, России передан список конкретных шагов, которые она может предпринять, чтобы вернуться к соблюдению договора и спасти его. Представитель Белого дома подчеркнул, что только полное и подлежащее проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и сопутствующего оборудования будет означать прекращение нарушений со стороны России, передает ТАСС.

Как сообщалось, в субботу, 2 февраля, президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами Министерства обороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым поручил прекратить попытки инициировать переговоры по ДРСМД до тех пор, пока американские партнеры не "созреют" для этого. Одновременно глава государства подчеркнул, что все предложения Москвы в этой сфере "остаются на столе", а двери для переговоров — открыты.